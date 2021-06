Baby net over Nederlandse grens blijkt met geweld om het leven gebracht

Wuustwezel / Hoogstraten - De achtergelaten dode baby in Wernhout, net over de Nederlandse grens bij Wuustwezel en Hoogstraten, blijkt met geweld om het leven gebracht. Dat zegt de Nederlandse politie, die een nieuwe oproep lanceert omdat nog steeds niet duidelijk is wie de moeder en vader zijn.

Het stoffelijk overschot van de pasgeboren baby werd op 12 mei aangetroffen in een parkje in het Nederlandse grensdorp Wernhout. Het meisje werd gevonden in een vuilniszak. "Omdat nog niet duidelijk is wie de moeder en vader van de pasgeborene zijn, maakt de politie zich ook zorgen om haar ouders en biedt hen graag de hulp die zij mogelijk nodig hebben”, aldus de Nederlandse politie, die dus nog steeds een onderzoek voert naar de feiten.

Intussen heeft de politie ruim 25 tips gekregen, maar een doorbraak in het onderzoek is er nog steeds niet. De politie sluit niet uit dat de moeder in België woont, maar kijkt ook naar andere scenario’s. Daarom lanceerde het vrijdag een nieuw opsporingsbericht in het Nederlands, Engels en Pools. “In de regio rond Wernhout wonen namelijk heel wat Poolse arbeidsmigranten”, legt woordvoerder Willem van Hooijdonk uit. “We willen graag zo veel mogelijk mensen bereiken om deze zaak te kunnen oplossen.”

Wie tips heeft, kan de Nederlandse politie bereiken via dit tipformulier of bellen naar +31 34 357 8844