Nederlandse discussie over spelsysteem bereikt hoogtepunt (of is het een dieptepunt?): “Dan moet je niet eens uitzenden”

De discussie over het spelsysteem bij het Nederlands elftal (5-3-2 of wat anders) heeft een voetbalfan van Oranje er zelfs toe bewogen om een vliegtuigje de lucht in te sturen met een boodschap aan bondscoach Frank de Boer.

“Frank, gewoon 4-3-3”, valt te lezen op spandoek achter het sportvliegtuigje. Het vliegtuigje cirkelde boven de KNVB-campus in Zeist tijdens de afsluitende training van Oranje voor het duel met Oekraïne.

De spelsystemendiscussie heeft iemand ertoe bewogen om zelfs een reclamevliegtuigje de lucht in te sturen met een boodschap aan bondscoach Frank de Boer. Het vliegtuigje cirkelt boven de KNVB-campus in Zeist tijdens de afsluitende training van Oranje voor het duel met Oekraïne. pic.twitter.com/vNsUm4eyhY — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) June 12, 2021

Het onderwerp kwam vrijdagavond ook ter sprake in Studio Europa, op de NOS. “Met vijf verdedigers tegen Oekraïne, Oostenrijk en Macedonië? Nee, dan moet je het niet eens uitzenden”, foeterde ex-international Rafael van der Vaart. ““Ik ga voor een 4-3-3. En een keeper uiteraard, Stekelenburg. Iedereen in Nederland is bekend met dat systeem. En we hebben allemaal gezien: dat 5-3-2, dat werkt niet echt.”

Hoewel hij tegenkanting kreeg van Wesley Sneijder. “Ik zou wel voor 5-3-2 kiezen. Of 3-5-2, hoe je het noemen wil. Met de backs die opkomen en Frenkiede Jong meer met de punt naar voren. En ik zou met Donyell Malen en Memphis Depay voorop spelen.”