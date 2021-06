Vier Vlaamse ziekenhuizen zijn volledig coronavrij: “Je hebt geen idee wat voor een opluchting dat is”

Er liggen nog exact 300 Belgen op intensieve zorg na een coronabesmetting. Maar er zijn grote verschillen tussen de ziekenhuizen. In een hospitaal in Charleroi liggen er nog maar liefst 17 mensen op intensieve, terwijl in Vlaanderen al vier ziekenhuizen volledig coronavrij zijn. “Je hebt geen idee hoe opgelucht het personeel daardoor is.”