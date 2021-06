Overdracht tand Lumumba aan Congo uitgesteld, bevestigt premier De Croo

De overdracht van een tand van Patrice Emery Lumumba, de eerste Congolese premier na de onafhankelijkheid in 1960, wordt uitgesteld. Dat heeft de woordvoerder van premier Alexander De Croo zaterdag bevestigd. De overdracht had op 21 juni moeten plaatsvinden. Er wordt nu gemikt op begin 2022.

De Congolese regering stuurde België vrijdagavond een verzoek om de overdracht uit te stellen, zegt de woordvoerder van De Croo, Tom Meulenbergs. “De restitutie wordt verschoven naar een later moment, wellicht begin volgend jaar. Dit zal het ook mogelijk maken om het stoffelijk overschot op een passende en waardige manier aan de familie over te dragen.”

Het uitstel heeft te maken met de “sanitaire omstandigheden”, het coronavirus dus. Congo kampt met een nieuwe coronagolf, waardoor president Félix Tshisekedi besliste om alle festiviteiten rond de overdracht af te gelasten en niet naar België af te reizen.

Koning Filip zou normaal op 30 juni in Kinshasa zijn voor de 61ste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, maar die reis werd eerder al uitgesteld. “Omwille van de sanitaire omstandigheden in zowel de DRC als in België en de huidige reisbeperkingen (buiten de Europese Unie), is in onderling akkoord beslist om de reis van de koning uit te stellen”, zei het paleis enkele dagen geleden.

Lumumba werd begin 1961 in Katanga in onduidelijke omstandigheden vermoord, in aanwezigheid van Belgische functionarissen.