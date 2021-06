G7-landen willen wereld in 100 dagen klaar krijgen bij nieuwe pandemie

De wereld moet in de toekomst in honderd dagen voorbereid zijn om een eventuele nieuwe pandemie het hoofd te kunnen bieden. Dat staat in de “verklaring van Carbis Bay” waar de leiders van de zeven economisch sterkste democratieën (G7) aan werken. “Een historisch moment”, aldus de Britse premier Boris Johnson, de gastheer van de G7-top.

De “verklaring van Carbis Bay” (verwijzend naar de badplaats in Cornwall waar de G7-top plaatsvindt) moet een strijdplan vormen over hoe toekomstige pandemieën aan te pakken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het inkorten van de tijd die nodig is om vaccins en behandelingen te ontwikkelen, in de hoop dat de wereld op honderd dagen kan worden klaargestoomd om een plotse uitbraak te bestrijden. Ook een hervorming van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) staat op de planning.

“Met dit akkoord zullen de voornaamste democratieën van de wereld zich ertoe verbinden om ervoor te zorgen dat een globale pandemie nooit meer kan voorkomen, zodat de ravage die Covid-19 heeft veroorzaakt, nooit meer herhaald wordt”, zo tweette Johnson zaterdag.

Over het opheffen van patenten voor vaccins, om de productie te kunnen opdrijven, staat er niets in de verklaring. Daarover is er geen eensgezindheid. De Verenigde Staten en Frankrijk zijn bijvoorbeeld voor, maar Duitsland is tegen.

Volgens ngo Oxfam is de G7 te lief voor de farma-industrie. “Deze verklaring lost de fundamentele problemen niet op waardoor de vaccins niet beschikbaar zijn voor het grootste deel van de mensheid”, zegt ze.