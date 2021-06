CD&V-voorzitter Joachim Coens lijdt op statutair congres eerste symbolische nederlaag

CD&V-voorzitter Joachim Coens is er zaterdag op een statutair congres niet in geslaagd om het mission statement van zijn partij te laten veranderen. Het punt zal pas eind dit jaar op een inhoudelijk congres worden bediscussieerd. Het is een nieuwe tegenslag voor Coens.

CD&V congresseert zaterdag een hele dag over de eigen werking. De partijvoorzitter rolde een heel plan uit dat CD&V slagkrachtiger en efficiënter moet maken. Maar Coens wil ook meer macht naar zich toe trekken, door meer grip te krijgen op de verschillende geledingen en afdelingen binnen de partij en op de lijstvorming.

Een heel gevoelig punt uit zijn plan is de aanpassing van de missie van de partij, het allereerste artikel in de statuten van CD&V. Een beetje te vergelijken met artikel 1 uit de statuten van N-VA, dat Vlaanderen onafhankelijk moet worden. Bij CD&V luidt het eerste artikel nu: “Voor ons telt elke mens”. Coens wilde dat vervangen door “CD&V gelooft in wat mensen kunnen”, wat voor veel christen-democraten te liberaal klinkt. “Het is al een huzarenstuk om uit te leggen waar de partij voor staat en dan zouden we het fundament van de partij schrappen?”, valt bij een militant te horen.

De congrescommissie herformuleerde het voorstel van Coens wat, maar ook dat voorstel haalde het zaterdagvoormiddag niet. Nipt weliswaar, maar de tweederdemeerderheid was te hoog gegrepen. Daarom werd afgesproken om heel het debat over de fundamenten van de partij te verschuiven naar december, wanneer CD&V zich inhoudelijk vernieuwt.

Het is alvast een eerste voorstel van de partijvoorzitter dat het niet haalt. Later op de dag volgen er wellicht nog een aantal. Het zou aangeven dat de militanten de lijn van Coens niet kunnen smaken. Maar er staan overigens nog een aantal controversiële voorstellen op de agenda, los van de plannen van Coens. Bijvoorbeeld het voorstel om cumul volledig te verbieden. Dat zou betekenen dat heel wat CD&V’ers zullen moeten kiezen tussen hun nationaal en lokaal mandaat.