Vrijdagavond hebben de Britse koningin Elizabeth en andere hooggeplaatste leden van de koninklijke familie de G7-wereldleiders ontmoet. Tijdens een officieel fotomoment stal de Queen met haar humor de show. “Moeten we eruitzien alsof we ons vermaken?” Eerder die dag vielen ook presidenten Joe Biden en Emmanuel Macron op met hun innige gesprek. Kijk mee in bovenstaande video.