Zeker 13 gewonden bij schietpartij in Texas, schutter op de vlucht

Bij een schietpartij in Austin, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Texas, zijn zeker dertien mensen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in kritieke toestand, zo heeft de lokale politie bekendgemaakt. De schutter is nog niet gevat.

De schoten vielen rond 1.30 uur ’s ochtends, op een moment dat er veel volk was in de straten.

De exacte omstandigheden moeten nog worden uitgeklaard. De politie sluit bendecriminaliteit niet uit. Ze hoopt via onder meer beelden van bewakingscamera’s meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd.