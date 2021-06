Kylian Mbappé zorgt voor een paniekgolfje bij PSG: “Is Parijs wel de beste plek voor mij?”

De Franse nationale ploeg leeft momenteel toe naar de openingswedstrijd van het EK, dinsdag tegen Duitsland. Maar superster Kylian Mbappé kan uiteraard niet ontsnappen aan de transfergeruchten.

PSG kon vorig seizoen verrassend niet de titel pakken in de Ligue 1 en werd in de halve finales van de Champions League uitgeschakeld door Manchester City. De vraag rijst dus al even of Mbappé een verlengd verblijf in de Franse hoofdstad wil ziet zitten. De onderhandelingen over een nieuw contract slepen al wekenlang aan, terwijl zijn maatje Neymar wel al bijtekende.

“Ik hoeft niet noodzakelijk snel te beslissen”, aldus Mbappé bij France Football. “Ik moet vooral de juiste beslissing maken. Dat is moeilijk en daarom geef ik mezelf alle kansen om dat te doen. Ik ben momenteel tevreden over mezelf, ik voel me goed in Parijs. Maar is dit ook echt de beste plek voor mij? Op die vraag heb ik momenteel nog geen antwoord.”

De alarmbellen gingen hoogstwaarschijnlijk meteen af bij PSG. “Ik weet dat een project met of zonder mij een heel ander gegeven is voor de club”, aldus Mbappé. “Maar PSG begrijpt mij ook. Omdat ze wel weten dat ik niets achter hun rug zal doen. Een grote speler zijn, betekent ook dat je de zaken naast het veld met klasse afhandelt.”

Foto: Icon Sport

De Franse sterspeler, afgelopen seizoen goed voor 42 doelpunten in alle competities, heeft een contract bij PSG tot juni 2022. Er is de afgelopen weken echter nadrukkelijk gespeculeerd over een vertrek van Mbappé deze zomer naar Real Madrid. Dat wil volgens het Spaanse AS Mbappé meteen na het EK voorstellen. Maar of dat ook zal lukken, is een anderen zaak.

Ik zal duidelijk zijn, Mbappé blijft in Parijs”, vertelde PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi eerder deze week nog in de Franse sportkrant L’Équipe. “We zullen hem nooit verkopen en hij zal nooit gratis vertrekken. Hij heeft alles wat hij nodig heeft in Parijs.”