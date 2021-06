Niemand speelde ooit voor meer clubs dan “Loco”, maar nu is het over voor de wereldrecordhouder: “Bizar gevoel”

“El Loco” Sebastian Abreu heeft vrijdag op 44-jarige leeftijd een punt achter zijn actieve voetballoopbaan gezet. De Uruguayaanse aanvaller, die in het Guinness Book of Records staat door zijn record van 31 clubs, verloor vrijdag zijn laatste profwedstrijd (met Sud América) met 5-0 van Liverpool Montevideo in de Uruguayaanse competitie.

Abreu viel in de 75e minuut in en droeg een kapiteinsband met daarop de datums 4 juni 1995 en 11 juni 2021, de begin- en einddatum van zijn professionele carrière.

“Het is een bizar gevoel”, zei hij na de wedstrijd. “Ik ga het me pas echt realiseren als ik terug thuis ben en ik me niet meer moet voorbereiden op een volgende training of wedstrijd. Als ik terugkijk op het verleden, word ik weemoedig.”

Abreu stopt dan wel als speler. Hij is van plan in de toekomst trainer te worden. De voorbije jaren proefde hij al van het vak als speler-trainer, bij Sante Tecla in El Salvador (2016) en in eigen land bij Boston River (2019-2020).

Foto: EPA-EFE

De 31 clubs waarvoor Abreu als speler uitkwam, zijn voornamelijk Zuid-Amerikaanse clubs. In Europa kwam hij uit voor Deportivo en Real Sociedad in Spanje en Aris Saloniki in Griekenland. Hij was ook in Israël aan de slag bij Beitar Jeruzalem. In Uruguay verdedigde hij de kleuren van Defensor Sporting, Nacional, Central Español, Boston River en Sud América, in Argentinië van San Lorenzo, River Plate en Rosario Central en in Brazilië van Gremio, Botafogo, Figueirense, Bangu, Rio Branco en Athletic Club. Hij speelde verder nog voor clubs in Mexico, Ecuador, Paraguay, El Salvador en Chili.

Abreu behaalde ook 70 caps (26 goals) voor de Uruguayaanse nationale ploeg en won met ‘La Celeste’ de Copa América in 2011. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika kroonde hij zich tot held in de na strafschoppen gewonnen kwartfinale tegen Ghana. Abreu nam de beslissende penalty op geheel eigen wijze met een panenka.