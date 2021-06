Nederland opent EK zonder Matthijs de Ligt en met Maarten Stekelenburg in doel: “Het is een moeilijke keuze geweest”

Het Nederlands elftal begint haar EK zondag met Maarten Stekelenburg in doel. De 38-jarige keeper van Ajax krijgt tijdens het toernooi de voorkeur boven Tim Krul (Norwich City). Dat bevestigde bondscoach Frank de Boer zaterdag op zijn laatste persconferentie voor de match. Verdediger Matthijs de Ligt (Juventus) haakt voor het eerste duel tegen Oekraïne af met een liesblessure.

“Het is een moeilijke keuze geweest “, zei bondscoach De Boer. “Alle respect voor Tim, maar ik heb voor Maarten gekozen.” De voorbije jaren was Jasper Cillessen (Valencia) meestal de vaste man tussen de palen bij Oranje, maar hij werd voor het toernooi door De Boer uit de selectie geknikkerd door een coronabesmetting. Voormalig Genk-doelman Marco Bizot is de derde doelman van Nederland.

“Voor Matthijs komt de wedstrijd net iets te vroeg, daarin gaan we geen risico nemen”, aldus De Boer. “Er komen nog twee andere wedstrijden. Als het spannend was geweest, had hij kunnen spelen, maar gezien de aard van de wedstrijd willen we geen risico nemen. Hij zit er dicht tegenaan. We verwachten dat hij er de volgende wedstrijd bij is.”

De Ligt viel vorige week tijdens een training op oefenkamp in Portugal uit met liesklachten. Hij volgde sindsdien een aangepast programma. De Ligt werd afgelopen zondag in de oefenwedstrijd tegen Georgië vervangen door Jurriën Timber (Ajax).