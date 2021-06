Geen gezamenlijke persconferentie na ontmoeting Joe Biden-Vladimir Poetin

De Amerikaanse president Joe Biden en de Russische president Vladimir Poetin zullen na hun ontmoeting woensdag in Genève elk apart een persconferentie geven. Dat is zaterdag aangekondigd.

LEES OOK. Poetin: “Relatie met Verenigde Staten heeft dieptepunt bereikt onder Biden”

Volgens de Amerikaanse regering is een eigen persconferentie “het geijkte formaat om te communiceren met de vrije pers over wat er besproken is, zowel over items waarover we het eens zijn als over onderwerpen waarbij we bedenkingen hebben”.

Aan Russische zijde werd bevestigd dat ook Poetin een eigen persconferentie zal geven na afloop. Zijn woordvoerder voegde toe dat dat niet betekent dat de verwachtingen voor de ontmoeting laag zijn.

De ontmoeting met Poetin woensdag zal de laatste halte zijn van de eerste buitenlandse reis van Biden als Amerikaans president.

Poetin zei net nog in een interview met NBC, zijn eerste interview in jaren met een Amerikaans nieuwsmedium, dat de Russisch-Amerikaanse betrekkingen een dieptepunt hebben bereikt sinds Biden zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis.