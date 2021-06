Taskforce gaat uit van ‘worstcasescenario’: 450.000 dosissen van J&J-vaccin tegen eind juni

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de impact van de afgekeurde vaccindosissen van Johnson & Johnson op de leveringen voor ons land. Dat heeft de taskforce vaccinatie zaterdag gezegd. Voor het volledige tweede kwartaal wordt op dit moment uitgegaan van in totaal zo’n 450.000 dosissen, dat is de helft van wat vooraf was aangekondigd.

Tot op heden kreeg ons land bijna 350.000 dosissen van het Johnson & Johnson-vaccin, met nog eens 36.000 vaccins die volgende week zullen arriveren. Door het nieuws dat in Europa miljoenen dosissen vernietigd moeten worden, zal het aantal geleverde dosissen aan ons land de komende weken zeer laag liggen.

“We hebben nog geen concrete cijfers voor België, maar we verwachten deze volgende week”, zegt Dirk Ramaekers van de taskforce. “In het beste scenario hadden we in het tweede kwartaal zo’n 900.000 dosissen van Johnson & Johnson hebben gekregen. Met het nieuws over de afgekeurde loten zal het eerder richting ons worstcasescenario van rond de 450.000 dosissen gaan.”

Eerder op zaterdag had minister van Volksgezondheid Frank Vandebroucke (Vooruit) al aangegeven dat de problemen bij Johnson & Johnson voor drie weken vertraging kunnen zorgen in de vaccinatiecampagne. De taskforce bevestigt die prognose, maar geeft ook aan dat het al enkele weken met dat scenario had rekening gehouden bij de prognoses. “Niet begin juli, maar in de derde of vierde week van juli zou iedereen de kans op een eerste prik moeten hebben gekregen. Daar gingen we al van uit, daar komen dus niet nog eens drie weken bij.”

Volgens de taskforce is het nog steeds haalbaar om tegen eind juli 80 procent van de volwassen bevolking minstens deels te hebben gevaccineerd.