Duizenden brandweerlui blussen bosbranden in Rusland

Bijna 3.000 brandweermannen zijn een 60-tal bosbranden aan het bestrijden in Rusland, zo hebben de autoriteiten zaterdag meegedeeld. Ook 30 blusvliegtuigen en -helikopters zijn in de weer. Volgens de mededeling woeden de branden over een oppervlakte van ruim 500 vierkante kilometer.

Bij de bestrijding van het vuur worden ook successen geboekt: alleen al vrijdag werd in totaal 60 vierkante kilometer geblust. “Het aantal branden neemt af, zoals gewoonlijk in juni, bijvoorbeeld doordat nieuw gras aan het groeien is”, zei een woordvoerder van de milieuorganisatie Greenpeace. Maar het vuur blijft zich verspreiden aan het Balkanmeer in Siberië en in de republiek Jakoetië in het noordoosten.

“Dit jaar nemen de autoriteiten veel strengere maatregelen om branden te voorkomen en bestrijden”, aldus de woordvoerder. Er werden veel boetes uitgedeeld en een aantal mensen gearresteerd.

Volgens Russische milieuactivisten worden veel bosbranden door onachtzaamheid veroorzaakt, bijvoorbeeld bij een kampvuur. Nu zijn er echter iets minder branden dan de vorige jaren.