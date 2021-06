Opnieuw mysterieuze stank in Antwerpen: oorzaak nog niet gevonden

Antwerpen - Er hangt sinds zaterdagmiddag opnieuw een moeilijk te definiëren chemische geur over Antwerpen. Brandweer Zone Antwerpen en de milieudienst van de stad zijn op zoek naar de oorzaak, maar die is nog niet gevonden.

LEES OOK: Stank teistert Antwerpen, maar niemand weet precies waarom: moeten we ongerust zijn?

Brandweer Zone Antwerpen kreeg al een twaalftal oproepen binnen over de geurhinder. “Het betreft een mazoutachtige geur”, bevestigt woordvoerder Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. “Onze ploegen gaan altijd ter plaatse om metingen uit te voeren en op zoek te gaan naar de oorzaak, maar die is momenteel nog niet gevonden.”

“We zijn aan het rondhoren bij bedrijven, in de haven en daarbuiten, want het is niet gezegd dat de stank van een onderneming in de haven komt”, zegt een woordvoerder van schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). “Het komt zeker niet van Total. Daar zijn ze niet met processen bezig die tot geurhinder zouden kunnen leiden.”

Het is ook niet gezegd dat het om dezelfde geur gaat die de stad vorige maand een paar keer teisterde en waarvan de oorzaak niet gevonden is. Toen ging het om een petroleumgeur en er werden vragen over gesteld op de gemeenteraad. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) zei dat het Havenbedrijf en de Vlaamse Milieumaatschappij alles in het werk stelden om de oorzaak te vinden. “Met wat we nu weten is er nooit gevaar geweest voor de volksgezondheid”, zei de schepen ook nog.