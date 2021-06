Het is niet overal mooi weer in juni. In EK-speelstad Boekarest regende het vandaag zelfs pijpenstelen. In de vooravond was de situatie zo erg dat de bal nog amper vooruitging op de zompige grasmat van de Arena Nationala. Oostenrijk en Noord-Macedonië, die het in groep C morgen tegen elkaar opnemen, moesten voor hun training uiteindelijk zelfs uitwijken naar het stadion van Steaua Boekarest, dat helemaal aan de andere kant van de stad ligt.