Ruimtereis met Bezos geveild voor 28 miljoen dollar

Een nog onbekende persoon mag voor 28 miljoen dollar (ruim 23 miljoen euro) mee de ruimte in met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Hij won een veiling voor een plekje in de raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van de steenrijke Bezos.

Bezos wil met Blue Origin op 20 juli voor het eerst toeristen naar de ruimte brengen. Zijn broer Mark gaat ook mee, en daarnaast een vierde persoon. Bijna 7.600 mensen uit 159 landen deden mee aan de veiling, meldt het bedrijf.

De raket New Shepard moet na lancering in Texas naar een hoogte van ruim 100 kilometer gaan. De inzittenden zijn daar een paar minuten gewichtloos en zien de kromming van de aarde. Daarna zakt het vaartuig terug de dampkring in om weer op aarde te landen.

