De EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland wordt om 20u30 hervat. Dat heeft de Deense voetbalbond zaterdagavond laten weten nadat Christian Eriksen weer bij bewustzijn is. De spelmaker van de Denen was in elkaar gezakt op het veld. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Rusland gaat zoals voorzien om 21 uur van start.