Duizenden betogers manen G7 tot actie voor klimaat aan

Duizenden milieuactivisten hebben zaterdag in het zuidwesten van Engeland luidruchtig en kleurrijk betoogd om de leiders van de G7 aan te manen meer inspanningen te doen tegen de klimaatverandering.

Een optocht georganiseerd door de groep Extinction Rebellion trok onder luid getrommel door Falmouth, op 35 kilometer van de plaats van de topbijeenkomst in Carbis Bay, daar waar het perscentrum gevestigd is. “Geen woorden maar daden” of “als de zee sterft, sterven we allemaal”, zo was op de borden met slogans te lezen. Tientallen betogers die helemaal in het rood gekleed waren, leidden de stoet door de havenstad achter een spandoek waarop “ Gfor Greenwashing” stond.

Met maskers die de leiders van de G7-landen voorstelden en gekleed in badpakken uit een ander tijdperk namen militanten van de ngo Oxfam op een strand van Falmouth plaats in strandstoelen om de spot te drijven met het nietsdoen tegen de klimaatontregeling.

