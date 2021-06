Hartspecialist Pedro Brugada over Christian Eriksen: “Voor hartmassage moeten twee vragen beantwoord worden”

Het Europees kampioenschap voetbal stond zaterdagavond even stil toen Christian Eriksen plots in elkaar zakte tijdens de wedstrijd Denemarken-Finland. De Deense sterspeler werd tien minuten lang gereanimeerd op het veld. Zijn toestand is stabiel volgens de Europese voetbalbond. Wij spraken met de gerenommeerde hartspecialist Pedro Brugada.