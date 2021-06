Eindelijk is het zo ver: de aftrap is gegeven in de wedstrijd België-Rusland. Als het aan de supporters ligt, wint België zeker. De eerste doelpunten werden alvast uitbundig gevierd.

Het land hult zich in de driekleur en dost zich uit met sjaals, vlaggen en de zotste pruiken. De sfeer zit er op verschillende plaatsen in het land al dik in.

