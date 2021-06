Romelu Lukaku heeft nog maar eens getoond dat hij ook naast het veld een grote meneer is. Nadat hij de Rode Duivels in de tiende minuut op voorsprong had geschoten, liep hij onmiddellijk naar de camera. Daar riep hij luid: “Chris, I love you”. Lukaku is bij Inter al meer dan een jaar ploegmaat van Eriksen, die in de wedstrijd van Denemarken tegen Finland plots in elkaar stuikte.