Waarom de openingsgoal van Romelu Lukaku geen buitenspel was

Was dat geen buitenspel? Wij horen het u al denken na het openingsdoelpunt van Romelu Lukaku voor de Rode Duivels tegen de Russen op het EK voetbal. De Belgische spits stond inderdaad voorbij de laatste verdediger op de voorzet van Dries Mertens. Alleen werd het buitenspel opgeheven doordat die verdediger de bal zelf tot bij Lukaku devieerde.

Het is namelijk zo dat er nieuwe fase begint als een verdediger de bal raakt wanneer hij bewust een schot of pass probeert te blokkeren. Dat was in deze zeker het geval, want verdediger Andrey Semenov deed wel degelijk een poging de bal te ontzetten. De bewuste regel werd voor het eerst geïntroduceerd in het seizoen 2013/2014, maar zorgt soms nog voor verwarring omdat hij voor interpretatie vatbaar is.