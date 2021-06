Twaalf leden van Venezuela testen aan vooravond van Copa America positief op COVID-19

Twaalf leden van de delegatie van Venezuela, onder wie spelers, hebben aan de vooravond van de openingswedstrijd van de Copa America tegen gastland Brazilië positief getest op COVID-19. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten in Brasilia zaterdag gemeld.

“Vrijdagavond werd de gezondheidsdienst van het federale district door Conmebol (Zuid-Amerikaanse Voetbalbond) op de hoogte gebracht dat twaalf leden van het Venezolaanse nationale voetbalteam, onder wie spelers en stafleden, positief testten op COVID-19,” zei de gezondheidsdienst in een persbericht. “Ze zijn allemaal asymptomatisch” en “geïsoleerd”, klonk het nog.

In de verklaring werd niet gezegd hoeveel van de twaalf spelers zijn, hoewel een vertegenwoordiger van de gezondheidsautoriteiten tegen CNN Brasil zei dat ten minste vijf spelers en vijf stafleden besmet waren.

De getroffenen zijn “asymptomatisch” en werden “geïsoleerd” in individuele kamers, onder toezicht van Conmebol en de gezondheidsdienst.

De corona-uitbraak in het Venezolaanse team is de meest recente klap voor een Copa America die van alle kanten onder vuur ligt vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia.

Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de pandemie is getroffen, met 484.000 sterfgevallen.