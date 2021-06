Slecht nieuws voor Rode Duivels: Timothy Castagne heeft oogkasbreuk na botsing met Rus, ook Jan Vertonghen naar de kant

Timothy Castagne zou in de eerste helft tegen Rusland een oogkasbreuk hebben opgelopen. Dat meldt Sporza. En alsof dat nog niet erg genoeg was, moest in de tweede helft ook Jan Vertonghen (uit voorzorg) naar de kant. De recordinternational had last van zijn enkel nadat hij in de grond had getrapt. Thomas Vermaelen was zijn vervanger.