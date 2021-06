Een puike partij van Dedryck Boyata tegen Rusland, waarom zijn basisplaats geen verrassing was

Dries Mertens kreeg van bondscoach Roberto Martinez de voorkeur op Jérémy Doku in de wedstrijd tegen Rusland, maar opvallender: Dedryck Boyata (30) kreeg centraal achterin de voorkeur op Thomas Vermaelen en Jason Denayer. Verrassende keuze van Martinez? Of net niet? De verdediger leverde alvast een puike prestatie af.

In de EK-kwalificatie in 2019 keek België Rusland al eens tweemaal in de ogen. Zowel op 23 maart 2019 (3-1-winst) als op 16 november 2019 (1-4-winst) stond … Dedryck Boyata in de basis achterin bij de ...