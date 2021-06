Vier tieners veroordeeld tot tien jaar cel wegens brandstichting in vluchtelingenkamp van Moria

Een rechtbank op het Griekse eiland Chios heeft vier Afghaanse tienermigranten tot tien jaar effectief veroordeeld. Ze zijn schuldig bevonden aan het aansteken van de branden die in september vorig jaar het migrantenkamp van Moria op het Griekse eiland volledig hebben vernield. Dat melden de advocaten van de Afghanen.

In april werden al twee andere verdachten, die tijdens de brand minderjarig waren, veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Zij werden eerder berecht, omdat minderjarigen maar zes maanden in voorarrest mogen worden vastgehouden in Griekenland. Toch twijfelen veel ngo’s eraan of de vier anderen wel meerderjarigen waren, zoals het Griekse gerecht beweert.

LEES OOK. Celstraf voor twee Afghaanse tieners na branden in vluchtelingenkamp Lesbos

Twee opeenvolgende branden hebben, zonder slachtoffers te maken, op 8 en 9 september het grootste migrantenkamp van Europa, dat overbevolkt en smerig was, vernield. Bijna 13.000 asielzoekers raakten op de dool en werden uiteindelijk inderhaast in een noodkamp op het eiland ondergebracht.