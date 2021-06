Deens bondscoach reageert na emotionele avond: “We hadden twee opties: of vanavond spelen, of morgenmiddag”

Na de nederlaag van Denemarken tegen Finland, die overschaduwd werd door de gebeurtenissen met Christian Eriksen, stond Deens bondscoach Kasper Hjulmand op de persconferentie na de match vooral stil bij het incident met zijn sterspeler. “We wisten dat we niet zouden verder spelen zolang we niet wisten dat Christian oké was”, klonk het.

Het was een akelig beeld. Christian Eriksen zeeg neer na hartproblemen, waarop de wedstrijd een tijdlang onderbroken werd. Na de bevestiging dat Eriksen het goedmaakte, werd de wedstrijd twee uur later alsnog afgewerkt. “We hadden twee opties. Of we probeerden om de rest van de wedstrijd zaterdag nog te spelen, of om zondagmiddag te spelen. De spelersgroep besloot unaniem om zaterdag nog te spelen”, verklaarde Hjulmand de beslissing. “Of er druk was van de UEFA? Nee, helemaal niet. Dit waren de enige twee opties omdat Finland op 16 juni al opnieuw speelt en wij de zeventiende. Als Finland ook de zeventiende had moeten spelen, konden we de wedstrijd misschien toch nog een dag later afwerken.”

Foto: Pool via REUTERS

Hjulmand vertelde ook dat het de beste optie was om zaterdagavond nog verder te gaan. “De spelers hadden sowieso niet kunnen slapen na wat gebeurd was”, beseft Hjulmand. “Om dan vermoeid die match te spelen, was ook allesbehalve ideaal geweest. Nu hebben we er ons ook een beetje kunnen over zetten en het achter ons kunnen laten. Uiteindelijk was het een unanieme beslissing van de hele spelersgroep om te spelen. Al wilden we niet spelen zolang we niet zeker wisten dat Christian oké was. Ik ontken wel niet dat het eigenlijk onmogelijk is om met dergelijke emoties een voetbalmatch te spelen. We hebben het geprobeerd en ik vond het ook ongelofelijk dat mijn spelersgroep op het veld is gekomen en dan ook nog eens de beste ploeg was. Ik kan niet trotser zijn”, loofde Hjulmand zijn spelersgroep.

Wie het in de tweede helft moeilijk kreeg, was aanvoerder Simon Kjaer. De verdediger schoot als eerste zijn ploegmaat te hulp en bood ook troost aan de vrouw van Eriksen. In de tweede helft moest hij echter vervangen worden. “Hij was heel erg aangeslagen”, vertelde Hjulmand na de wedstrijd. “Hij twijfelde daarvoor al of hij zou verder kunnen. Hij probeerde, maar het lukte hem niet. Wat ik volledig begrijp. Ik zou me ook niet kunnen voorstellen dat ik een match moet spelen op zo’n moment. De emoties waren zo overweldigend. Zeker voor Simon, want hij is zo, zo goed bevriend met Christian.”

Positieve energie

Zelf was de Deense bondscoach logischerwijs ook aangeslagen. “Ik heb het al eens eerder meegemaakt, dus dit raakte me”, zei hij. “Ik zie nu dat veel spelers contact zoeken met hun familie en zelf heb ik ook contact gehad met mijn familie. Het lijdt geen twijfel dat het een moeilijke avond was. Onze gedachten zijn bij Christian en zijn familie. Hij is een van onze beste spelers en ik kan zeggen dat hij een nog beter mens is. We sturen hem dan ook al onze positieve energie.”