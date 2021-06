Gezin stort neer met vliegtuigje “op weg naar familie in Vlaanderen”: 3 doden

Drie mensen zijn zaterdag omgekomen nadat een toeristisch vliegtuig neerstortte in Wambrechies, in de buurt van Rijsel in Frankrijk. Vermoedelijk ligt een motorstoring aan de oorzaak van het ongeval, meldt het parket van Rijsel. Het vliegtuig was onderweg naar België.

Het ging om een klein vliegtuigje van het type Robin HR 100 waarin plaats is voor vier passagiers. Aan boord zaten drie mensen, van 29, 53 en 61 jaar, meldt het parket in een mededeling. Volgens de Franse pers zou het gaan om één jongeman en een koppel.

Het vliegtuig, met bestemming Antwerpen, stortte omstreeks 12 uur vanmiddag neer net nadat het was opgestegen op het vliegveld van Bondues. Volgens de Franse krant La Voix Du Nord waren de drie mensen uit Béziers die aan boord waren op weg naar hun familie in ons land.

Vlak na het opstijgen stortte het vliegtuig neer in de buurt van een parkeerplaats achter een restaurant op een bedrijvenpark. Het vliegtuig vloog meteen in brand maar de brandweer kon de vlammen onder controle krijgen.

“Zeer zeldzaam”

Er is een technisch en forensisch onderzoek opgestart, maar het parket gaat ervan uit dat er een storing aan de motor was.

Volgens William, piloot en instructeur in Bondues, zouden zulke pannes extreem zeldzaam zijn. Dat zegt hij zaterdagavond aan de Franse krant La Voix du Nord. Volgens de man zou de piloot via de radio gesproken hebben over een probleem in de cabine. Dat was net voor het vliegtuig neerstortte.

De piloot zou een zekere Bertrand Chauvel zijn. Hij was de voormalige voorzitter van de vliegclub Béziers Cap d’Agde. Chauvel was net met pensioen en zou een zeer ervaren piloot geweest zijn.

Luide knal

“We hebben een hard motor geluid gehoord en dan een luide knal”, vertelt een inwoonster die vlak naast de zone woont waar het vliegtuig neerstortte. Ook anderen inwoners spreken zaterdag van “een luide knal”. Fabrice, die wat verderop in het park zat, zag het vliegtuig naar beneden vallen: “Ik heb het zien vallen. Ik vond al dat die wat laag vloog en het leek alsof het wat moeite had om verder op te stijgen. Ik werd plots bang want mijn dochter woont daar niet ver vandaan”.

Volgens andere bewoners waren er ook trillingen. Zo vertelt een getuige dat ze eerst dacht dat er iets mis was met het gebouw waarin ze woont. “Ik ben gaan kijken aan het raam. Veel mensen waren aan het lopen, anderen waren al de hulpdiensten aan het bellen. Ik ben erg in shock”, vertelt de 26-jarige Typhaine.