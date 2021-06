Man van de Match Romelu Lukaku steekt Eriksen hart onder de riem maar is scherp voor Duivels: “Onze tweede helft was slordig”

Romelu Lukaku is tot Man van de Match uitgeroepen na zijn twee goals in de 3-0-zege van de Rode Duivels in hun EK-opener tegen Rusland. Toch had hij moeite met focussen nadat zijn ploegmaat bij Inter, Christian Eriksen, eerder op de dag in elkaar gezakt was tijdens Denemarken-Finland. “Ik heb veel tranen gelaten voor de match”, vertelde Lukaku.

“Ik ben blij met de overwinning”, stak Lukaku van wal na de 3-0-zege tegen de Russen. “We creëerden veel kansen, maar in de tweede helft zijn we slordig geweest. Dat was niet goed. Daar moeten we aan werken als we verder willen geraken in dit toernooi.”

De spits van de Belgische nationale ploeg bevestigde dat het nieuws van Eriksen als een bom was ingeslagen bij de Rode Duivels. “Ik heb veel tranen gelaten voor de match. Voor mij was het heel moeilijk om te focussen. Ook voor Toby, Jan en Nacer (Alderweireld, Vertonghen en Chadli, nvdr.) was het moeilijk. We kennen hem natuurlijk heel goed. Maar hij is bij bewustzijn en buiten levensgevaar, heb ik gelezen in onze groepschat. Ik ga hem contacteren. Ik hoop echt dat hij weer gezond wordt. Hij heeft twee jonge kinderen, die hebben hem nodig. Wij hebben hem als ploeg ook nodig.”

“Het is wel leuk het toernooi zo te beginnen. Maar in het toernooi is het altijd belangrijk dat je beter wordt. Ik ben blij met de zege, maar mijn gedachten gaan nu uit naar Christian.”