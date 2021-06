Even vreesde iedereen het ergste

Even hield de wereld zijn adem in. Net voor de rust zakte de Deen Christian Eriksen in elkaar tijdens de match tegen Finland. Hij moest op het veld gereanimeerd worden terwijl zijn ploegmaten in tranen rond hem kwamen staan. Nadat Eriksen in stabiele toestand naar het ziekenhuis werd gebracht en de Deense voetbalbond zei dat Eriksen bij bewustzijn was, werd de match later op de avond hervat.