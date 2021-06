Opnieuw samen zwanger, net als Natalia en Nathalie Meskens: “Zelfs ’s nachts sturen we berichtjes”

Nijlen / Boechout -

Toen deze week bekendraakte dat Natalia en Nathalie Meskens voor de tweede keer tegelijk in verwachting zijn, herkenden vriendinnen Kim en Tessa zich daar helemaal in. Ook zij zijn opnieuw samen zwanger, nadat ze voor en na de geboorte van hun eerste zonen al lief en leed hadden gedeeld. Peuters Leon en Ruíz spelen nu bijna wekelijks samen, en weer vinden hun mama’s elkaar in de uitbreiding van hun gezin. “Zelfs ’s nachts tijdens de borstvoeding sturen we berichtjes.”