REACTIES. Jan Vertonghen stelt gerust na vervanging maar maakt zich zorgen om Eriksen: “Kippenvel toen ik het hoorde”

Jan Vertonghen stelde in zijn eerste reactie voor de camera’s van de VRT na de wedstrijd iedereen gerust nadat hij zich uit voorzorg had laten vervangen met een pijnlijke enkel. “Bij de eerste checks was er niets negatiefs te zien. Anders zou ik hier nu ook niet gestaan hebben, dus dat is goed nieuws.”

De recordinternational had ook gezien hoe de Rode Duivels geen sprankelend voetbal nodig hadden om een ruime zege te boeken tegen de Russen. “Of we het zo makkelijk verwacht hadden? Misschien niet. Dat is misschien wel een gevolg van het respect dat we de voorbije jaren afgedwongen hebben.”

“3-0 is natuurlijk een fantastische uitslag om het EK mee te beginnen, maar het spel was nog niet fantastisch”, erkent ook Vertonghen. “Het is alleszins goed dat we op die manier kunnen winnen. Er zijn nog voorbeelden van teams die zo beginnen, maar toch nog iets heel moois neergezet hebben. Martinez heeft wel tactisch bijgestuurd. Hij zei ons dat we de bal sneller moesten laten rondgaan en dat de Russen veel ruimte aan de zijkanten lieten.”

Foto: BELGA

“We hebben lang naar deze openingsmatch uitgekeken”, trad Toby Alderweireld hem bij. “Een eerste wedstrijd brengt altijd zenuwen met zich mee. We hadden de match onder controle. Moeilijke momenten hebben we goed opgelost door druk te zetten als ze de bal hadden. Onze eerste helft was weliswaar beter dan onze tweede. Maar als je een uitwedstrijd met 3-0 wint, dan mag je toch tevreden zijn.”

Romelu Lukaku was andermaal beslissend voor de Rode Duivels. Dat zag ook Alderweireld. “We weten dat we op hem kunnen rekenen. Hij zit in de vorm van zijn leven. We zijn hem heel dankbaar, maar we hebben als team ook heel hard gewerkt.”

Kippenvel bij nieuws van Eriksen

Vertonghen was wel zichtbaar aangeslagen over het nieuws van zijn oud-ploegmaat Christian Eriksen, met wie hij samenspeelde bij Ajax en Tottenham. De ster van Denemarken zakte even voor rust in elkaar in de wedstrijd tegen Finland. “Dat is heel hard binnengekomen. Ik was de match niet aan het volgen, liep mijn hotelkamer uit en kwam Youri (Tielemans, nvdr.) tegen op weg naar de tactische bespreking. Hij zei het, ik stond stil en kreeg echt kippenvel. Ik ken Eriksen heel goed, al een tiental jaar. We hebben veel tijd samen doorgebracht, onze families zijn goed bevriend. Het is verschrikkelijk, meer kan ik er niet over zeggen. Ik hoop dat alles goedkomt.”

Foto: Pool via REUTERS

“Op de bus naar de match zei onze dokter dat hij alweer aan het praten was. Jammer genoeg heb ik bij Ajax nog zo’n voorbeelden gehad waar het gelukkig wel goed afliep”, zegt Vertonghen. “Ik mag er niet aan denken dat het op een andere manier zou zijn afgelopen. Vanaf het moment dat ik op het veld sta, had ik wel een bepaalde focus. Dat is echt een bubbel waar je dan in zit, dan kan je alles wat gebeurd is wel redelijk van je afzetten. Ik ben blij de laatste berichten te horen.”

Alderweireld: “Er zijn nog jongens in onze ploeg die een paar jaar ploegmaat zijn geweest van Christian. Of zelfs nu ploegmaat van hem zijn (Romelu Lukaku, nvdr.). We kregen het nieuws net voor onze bespreking in het hotel. Op dat moment ben je totaal niet meer met de wedstrijd bezig. Iedereen wou zo snel mogelijk weten hoe het met hem ging. Iedereen was dan ook heel blij toen we hoorden dat het de goede kant opgaat. Laten we hopen dat alles goedkomt.”

Eden Hazard: “Voelde me goed vandaag”

Eden Hazard viel in de 3-0-zege van de Rode Duivels tegen Rusland achttien minuten voor tijd in. “Ik voelde me goed vandaag”, reageerde Hazard. “Ik speelde 20 minuten, dat is mooi. Al hoopte ik wel op wat meer”, klonk het bij de RTBF. “Ik voel me nu al een tijdje goed op training. De benen waren oké, beetje bij beetje ga ik mijn vertrouwen opnieuw vinden. Ik heb tijd nodig om weer in het ritme te komen.”

“We zullen zien wat mijn rol in dit toernooi zal zijn maar ik heb een blind vertrouwen in de bondscoach. Dit was nog maar de eerste match, we moeten op die lijn verdergaan. We dragen deze zege aan Christian Eriksen op”, sloot Hazard af.