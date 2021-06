‘Het monstertje’ van Noël (78) is leukste voortuintje van Vlaanderen

Deinze - Het monstertje in Deinze. Dat is de winnaar van de Radio 1-wedstrijd voor het leukste voortuintje van Vlaanderen.

De eigenaar Noël De Loof (78) kon zijn oren niet geloven toen hij het hoorde. Hij snoeide de haag in zijn voortuin enkele jaren geleden per ongeluk in de vorm van een uil. Sindsdien is het dier, dat buurtbewoners ‘het monstertje’ noemen, een heuse trekpleister geworden in zijn gemeente. En nu is zijn tuin ook nog eens het bekendste tuintje van Vlaanderen. Dat terwijl hij zich voor de grap inschreef. “Ik had nooit gedacht dat ik zou winnen. Dit is zo onverwacht, want ook de andere voortuintjes waren prachtig. Je ziet dat die mensen daar veel werk ingestoken hebben en daar heb ik veel bewondering voor”, zegt Noël.

Over zijn uil mocht hij vrijdag vertellen op Radio 1 en daar keek hij erg naar uit. “Ik luister elke dag naar Radio 1, dus het is voor mij heel speciaal dat ze een interview met mij deden. Ik vond het ook spannend, want mijn drie kinderen en zeven kleinkinderen luisterden mee.” Noël hoopt dat hij op deze manier een beetje reclame kan maken voor groene voortuinen. Hij is zelf namelijk vrijwilliger bij Natuurpunt en vindt dat er te veel verharding is in Vlaanderen.

En juist die ingesteldheid is de reden waarom de juryleden Stief Desmet (kunstenaar) en Hannes Coudenys (Ugly Belgian Houses) kozen voor het tuintje. “De andere inzendingen waren vooral kunstwerken in verharde voortuintjes. Maar de uil is letterlijk een levend kunstwerk”, zegt Hannes. Op de tweede en derde plaats volgen de borstenbrievenbus van de ondertussen overleden kunstenaar René Huybrechts en de mozaïekduif uit Scherpenheuvel-Zichem.