‘Niet te hard juichen aub.’ Onze man ging kijken hoe er gefeest werd met de handrem op

Aalter -

Er is leven na corona. En daar hebben we tijdens de match van de Rode Duivels eindelijk nog eens van kunnen proeven. Al is het wel nog maar een light-versie. Drie jaar geleden stonden ze in het Oost-Vlaamse Aalter tijdens het WK met 3.250 man voor het groot scherm, nu waren het er net geen 400. Aan tafeltjes van vier. Met de vraag om toch niet te hard te juichen en te springen bij een goal. En met mondmaskerplicht voor wie naar het wc wou. Onze man ging kijken of dat allemaal wel lukte.