Romelu Lukaku draagt goals op aan Inter-ploegmaat Christian Eriksen: “Er zijn vooraf veel tranen gevloeid”

Wat een ontzettend emotionele avond voor Romelu Lukaku. Eerst hoorde de spits hoe zijn Inter-ploegmaat Christian Eriksen een hartstilstand had gekregen en dat ternauwernood overleefde, daarna scoorde Big Rom twee keer tegen Rusland. Die eerste treffer droeg hij in de camera op aan Eriksen. “Chris, stay strong. I love you.”

Romelu Lukaku werd op sociale media overladen met complimenten tijdens én na de 3-0-zege tegen Rusland. Niet zozeer omdat hij twee keer had gescoord en zo meteen een gooi doet naar de topschutterstitel op dit EK, maar wel omdat de goalgetter na de 1-0 zijn Inter-ploegmaat Christian Eriksen moed insprak met mooie woorden in de camera.

“Voor mij was deze match héél moeilijk”, aldus Lukaku. “Er zijn vooraf veel tranen gevloeid. Ik heb Eriksen het voorbije jaar meer dan wie ook gezien. Meer dan mijn familie. Het is de eerste keer dat ik dit van zo nabij meemaak. Het was ook erg moeilijk voor Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Nacer Chadli. We kennen hem echt goed.”

Alderweireld en Vertonghen speelden samen met de Deen bij Ajax, Lukaku veroverde onlangs samen met Eriksen de Italiaanse titel. “Ik ga hem contacteren en hoop dat hij weer gezond wordt. Ik was bezorgd om zijn vrouw en Christian heeft ook twee jonge kinderen die hem nodig hebben. Bij Inter hebben we hem ook nodig. Gelukkig heb ik snel in onze groepschat gelezen dat hij bij bewustzijn en buiten levensgevaar is.”

Foto: Pool via REUTERS

Donderdag spelen de Rode Duivels tegen Denemarken. Dat wordt ook voor Lukaku en co opnieuw een match met een krop in de keel. “Mijn gedachten waren bij Christian, maar met onze zege tegen Rusland ben ik natuurlijk ook blij. Het is leuk om een toernooi zo te beginnen.”

Big Rom scoorde zijn 61ste en 62ste goal voor de nationale ploeg. Zijn statistieken blijven fenomenaal en hij kan beginnen jagen op Gerd Müller en Pélé. Toch was de spits ook kritisch. “Als we straks verder willen raken in dit toernooi, zal het nog beter moeten. Voor de rust creëerden we veel kansen, maar na de pauze waren we slordig. Er lag ruimte op de links en daar maakten we geen gebruik van. Maar oké, in zo’n toernooi moet je ook groeien.”

Gesprek met Henry

Opvallend beeld tijdens de match. Lukaku ging heel even praten met assistent Thierry Henry aan de zijlijn. Die gaf hem tips. Wat er precies gezegd werd, was niet duidelijk, maar na het openingsdoelpunt was het bij zijn tweede grote kans meteen bingo na een puike assist van Thomas Meunier. Die laatste had alleen maar lof voor Big Rom.

“Romelu was aangeslagen door het nieuws van Eriksen”, gaf Meunier mee. “Maar toen de dokter in de bus zei dat het beter ging met Eriksen, viel er toch heel wat stress weg. Romelu Lukaku is echt de spits die elke nationale ploeg nodig heeft. Zoals Engeland Harry Kane heeft en Frankrijk Olivier Giroud, hebben wij Romelu. Hij is compleet. Snel, stevig, kan de bal bijhouden, werkt enorm goed af. Hij combineert verschillende stijlen. Ik heb zes, zeven jaar geleden al voorspeld dat hij top zou worden en dat bewijst hij nu.”