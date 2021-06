Ook bondscoach Roberto Martinez zit met gedachten bij Christian Eriksen: “We gingen net aan de wedstrijdbespreking beginnen”

Roberto Martinez zat met een dubbel gevoel na de zege van de Belgen. Blij uiteraard met de 3-0-zege, maar er waren wel wat zaken die een schaduw wierpen op het gelukte openingsduel van het EK.

Eerst het goede nieuws. “De ‘clean sheet’ stemt met het meest van al tevreden”, zei de bondscoach. “We leverden een heel volwassen prestatie. De tweede helft was minder, maar ik heb niet gevraagd om controlevoetbal. We hebben drie keer gescoord en dat kon misschien beter. De defensie was heel goed. We waren op alles voorbereid. Golovin en Dzyuba moesten we in de gaten houden en dat hebben we goed gedaan. We groeien naar hun beste niveau. We worden steeds sterker.”

Er was natuurlijk het bijna-drama waar iedereen het voor de wedstrijd over had. Het ineenstuiken van Christian Eriksen in Denemarken-Finland. “Dat hebben we live op televisie gezien”, aldus Martinez. “Dat was vijf minuten voor we aan onze wedstrijdbespreking begonnen. Op zo’n moment is het wel heel moeilijk om over voetbal te praten. Je moet weten dat er spelers zijn die heel lang met hem samenspeelden. Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld in het verleden en nu ook Lukaku. Dat is heel moeilijk dan.”

“Of we overwogen om niet te spelen? Dat ligt niet in onze handen. Daar heb ik geen macht over. We waren vooral blij dat we hoorden dat het al beter ging met hem. We bidden en hopen voor hem dat alles goed komt. Hij heeft de steun van al onze spelers en iedereen in België.”

Foto: EPA-EFE

Nog minder goed nieuws was er over Timothy Castagne, hoewel dat in perspectief moet worden gezet. “Dit is wel erg voor Castagne, hij heeft een dubbele breuk van de oogkas. Hij zal hoogstwaarschijnlijk moeten worden geopereerd en is out voor de rest van het toernooi. Dat is heel spijtig, hoewel Meunier sterk inviel. Dat was zo mooi. Hoe hij Castagne voor de wedstrijd bijstond en motiveerde. En dan moest hij inkomen en stond hij er meteen met een doelpunt en een assist. Heel mooi. Vertonghen is er gelukkig niet te erg aan toe met zijn enkel.”

Dat de Russen niet wilden knielen voor Black Lives Matter en het publiek de Rode Duivels daarvoor op een fluitconcert trakteerde, daar had Martinez zijn idee over. Maar dat hield hij voor zich. “Ik ga daar niets over zeggen, iedereen heeft het gezien”, hield hij het kort.