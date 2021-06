Aantal dagelijkse coronabesmettingen duikt onder de duizend

Tussen 3 en 9 juni zijn dagelijks 984 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Het gaat om een daling van 38 procent, blijkt zondagochtend uit het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Daarmee duikt het aantal dagelijkse besmettingen opnieuw onder de duizend.

In totaal raakten in ons land al 1.075.765 mensen besmet met het virus.

" id="datawrapper- chart-tQlHO" src="https://datawrapper.dwcdn.net/tQlHO/3/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="450">

Van de 41.800 testen die de afgelopen week afgenomen werden was 2,9 procent positief, een daling met 1,2 procent. Ook het reproductiegetal daalt. Het ligt nu op 0,77. Dat betekent dat de epidemie aan kracht inboet.

Dagelijks worden er nog 52,3 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling van 30 procent in vergelijking met de week voordien. In totaal liggen nu nog 721 coronapatiënten in het ziekenhuis. Nog 285 patiënten hebben intensieve zorg nodig.

Er overleden dagelijks gemiddeld 9,7 mensen aan corona, een daling met 26,1 procent.

Tot slot hebben meer dan 5,5 miljoen personen in ons land één coronaprik gekregen. Ruim 2,9 miljoen mensen, of 32,2 procent van de volwassen bevolking, zijn volledig gevaccineerd.