Zonnige zondag met maxima tussen 20 en 25 graden

Zondag wordt het zonnig met eventueel enkele stapelwolkjes in het uiterste westen en noordwesten. De maxima schommelen van 20 graden in de Hoge Venen tot 25 graden in de Kempen, meldt het KMI.

In de nacht van zondag op maandag is het rustig en helder weer. De minima liggen tussen 6 of 7 graden in de Oostkantons en 13 graden in Brussel.

Maandag blijft het aanhoudend zonnig en wordt het warmer met maxima die schommelen van 21 à 22 graden op het strand tot 29 à 30 graden in de Kempen.

Dinsdag komt er meer bewolking maar het blijft overwegend droog. Maxima van 24 tot 28 graden. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een matige zeebries uit noordnoordoost met temperaturen rond 21 à 22 graden.

Woensdag is het vaak nog zonnig met in de loop van de namiddag meer wolken en mogelijk een lokale (onweers)bui. Het wordt erg warm met maxima van 27 tot 33 graden.