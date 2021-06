Aardbeving schrikt delen van Guatemala op

Een aardbeving met een kracht van 5,7 heeft zaterdag het centrum en het zuiden van Guatemala opgeschrikt. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of grote materiële schade. Dat heeft een woordvoerder van de civiele bescherming bekendgemaakt.

De beving vond plaats om 20.58 uur lokale tijd (04:58 uur Belgische tijd). Het epicentrum lag in de Stille Oceaan, op zowat 23 kilometer diep, voor de kust van Escuintla in het zuiden, aldus de woordvoerder. De beving werd gevoeld in het zuiden en in het centrum van het land, waar de hoofdstad ligt, en veroorzaakte wat onrust bij de bevolking.

Guatemala heeft in het verleden al verschillende aardbevingen meegemaakt. Het land ligt in een grote breukzone die de tektonische grens vormt tussen de Caribische plaat en de Noord-Amerikaanse plaat.