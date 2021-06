Elf doden en tientallen gewonden na zware gasexplosie in China

In centraal China heeft zondag een zware gasexplosie plaatsgevonden. Daarbij vielen volgens de eerste balans elf doden en tientallen gewonden. Dat hebben lokale autoriteiten en staatsmedia bekendgemaakt.

Volgens het officiële persbureau Xinhua ontplofte zondag rond 6.30 uur lokale tijd (00.30 uur Belgische tijd) een gasleiding in het Zhangwan-district van de stad Shiyan, in de provincie Hubei. Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe reddingswerkers mensen proberen te bevrijden uit ingestorte huizen.

Volgens de eerste balans zouden er op dit moment elf doden en 37 gewonden zijn, maar dat aantal kan nog oplopen. Zowat 144 personen konden al uit de ingestorte huizen worden gered. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht, aldus het stadsbestuur.