G7 buigt zicht zondag over klimaatproblematiek

Op de laatste dag van de G7-top in Cornwall (in het zuiden van Engeland) staat zondag de klimaatproblematiek centraal. Gastland Groot-Brittannië wil de conferentie gebruiken om de zeven economisch sterkste democratieën te overtuigen om het eens te worden over ambitieuze klimaatdoelen, die vervolgens op mondiaal niveau moeten worden overeengekomen tijdens de VN-klimaatconferentie in november.

Het Witte Huis kondigde zaterdag al aan dat de groep het eens is over “concrete maatregelen” in de strijd tegen klimaatverandering. De staatshoofden en regeringsleiders zouden bereid zijn zich te verbinden tot een inperking van hun staatssubsidies voor fossiele energie als steen- en bruinkool. De Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië en Canada willen volgens het Witte Huis ontwikkelingslanden bovendien tot 2 miljard dollar ter beschikking stellen om sneller uit steenkool te stappen.

Het eindverslag van de G7-top zal naar verwachting tot het laatste moment worden verfijnd. Het zal naar verwachting afspraken bevatten over de gezamenlijke bestrijding van de coronapandemie en het herstel van de economische crisis die daardoor is veroorzaakt. Ook zal het document een zogenaamde ‘road map’ bevatten voor het omgaan met autoritaire staten, zoals China en Rusland.