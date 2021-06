Achtjarige jongen verdrinkt in Erpe-Mere tijdens wedstrijd Rode Duivels

Erpe-Mere - In het Oost-Vlaamse Erpe-Mere is zaterdagavond een achtjarige jongen verdronken. Hij was met zijn zus en ouders naar ’t Vissershof in de Nijverheidsstraat in Mere gekomen om de wedstrijd van de Rode Duivels op groot scherm te zien.

Het kind belandde in de grote visvijver, maar dat werd niet onmiddellijk opgemerkt. Meteen werd alarm geslagen toen ze de schoenen van de jongen vonden en een bal op het water zagen drijven. Brandweerduikers vonden hem uiteindelijk onder water. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.

Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere bevestigt het verhaal.

Voetbalsupporters plaatsten hun wagens met draaiende motor en brandende lichten rond de vijver zodat die extra verlicht werd. Van de jongen ontbrak elk spoor. Politie, een MUG-team en brandweerduikers uit Aalst, Denderleeuw, Geraardsbergen, Lede, Ninove en Wichelen repten zich naar het water.

Agenten vroegen alle aanwezigen te vertrekken. Rond middernacht vonden duikers het kind terug op de bodem van de vijver. maar alle hulp kwam te laat. Hem redden was niet meer mogelijk. Het jongetje had te lang in het water gelegen.

Hulpverleners vingen de familie op. De uitbaters van ’t Vissershof - diep onder de indruk - zullen hun zaak nwellicht de eerste dagen niet heropenen. Hoe het drama precies kon gebeuren wordt nu verder onderzocht.