Brand in Gentse haven veroorzaakt geurhinder

Gent - Door een brand in een bedrijf in Desteldonk is zondag geurhinder ontstaan in de buurt van de Gentse haven. Dat meldt de brandweer van Gent.

De brand ontstond in de nacht van zaterdag op zondag in een bedrijf in de Skaldenstraat. “We kregen in de loop van de nacht verschillende meldingen binnen van geurhinder”, zegt Alisa Coessens van de Gentse brandweer.

Uiteindelijk bleek een brand bij een bedrijf in de Skaldenstraat de oorzaak te zijn. “Het bedrijf is volledig uitgebrand en in de omliggende gemeenten zoals Oostakker en Desteldonk hangt er een indringende geur. Vandaar dat we vragen om ramen en deuren gesloten te houden”, klinkt het verder. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers gemeld.