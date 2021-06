Theo Francken (N-VA) in De Zondag: “We hebben de regering bij haar nekvel”

Theo Francken prijst zijn partij in De Zondag. Hun rol in de oppositie wordt almaar sterker. “We hebben de regering bij haar nekvel”, belooft de N-VA-politicus in een uitgebreid gesprek met De Zondag. “Als de regering zal inzetten op identiteit, wordt het elke week kermis.”

Opvallend optimistisch gestemd is Francken. “De Vlaamse regering heeft een goede flow gevonden en federaal zijn we aan het groeien in onze oppositierol. We krijgen eindelijk grip op de regering.” In die federale coalitie steekt één man er bovenuir: George-Louis Bouchez, de voorzitter van MR.

“Bouchez vertolkt dikwijls de onderbuik van Vlaanderen. Hij is de enige in de regering die dat doet. Wat hij zegt over neutraliteit, is terecht. Identiteit is een heel gevoelig thema in Vlaanderen. Als de regering daarop zal inzetten, en helemaal woke wordt onder invloed van de ecologisten, dan wordt het elke week kermis. Dat kan ik u verzekeren. Ze zijn zichzelf pijn aan het doen. Ecolo wil een cultuuroorlog in Brussel, hè. En de Vlaamse liberalen laten dat allemaal passeren. Die zijn helemaal van het padje af. Bouchez is wel wakker, al brengt hij de regering wel in gevaar.”

Hoofddoek

Begin juni benoemde Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz Ihsane Haouach als regeringscommissaris bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez druist de benoeming van de vrouw, die een hoofddoek draagt, in tegen de neutraliteit van de staat en is ze ingegeven door electorale overwegingen.

Waarom een regeringscommissaris geen hoofddoek mag dragen?

“Omdat het gezicht van de overheid neutraliteit moet uitstralen. Dat is essentieel. De hoofddoek is bovendien een symbool van onderdrukking. Door veilige plekken te creëren, zoals ook op scholen, kunnen we die vrouwen beschermen. Er zijn ook hier meisjes die verplicht worden om dat te dragen”, aldus Francken.

Tot slot zegt Francken niet op te kijken van het Vlaams Belang, dat volgens de peilingen de grootste partij in Vlaanderen is. “De onvrede over het beleid is groot. Het zit de mensen ook diep dat er geen Vlaamse meerderheid is. De regering onderschat dat. En wat probeert ze nu te doen? De volksgunst af te kopen door met geld te smijten. Het lijkt wel de tijd van Woeste en Daens. Woeste hield het volk tevreden door worsten uit te delen. Maar het zal deze keer niet pakken. De commentaren over het loonakkoord zijn vernietigend, en terecht. Wie zal dat allemaal betalen? De begroting gaat dit jaar voor meer dan dertig miljard euro in het rood. De volgende regering zal weer moeten besparen.”