Aung San Suu Kyi verschijnt maandag voor de rechter

Aung San Suu Kyi, de gewezen leidster van Myanmar die afgezet werd bij een militaire staatsgreep, wordt vanaf maandag (lokale tijd) berecht. De militaire junta van het Zuidoost-Aziatische land uitte verschillende beschuldigingen aan haar adres.

Aung San Suu Kyi, de winnares van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991, werd gearresteerd op 1 februari ‘s ochtends. De militaire junta beschuldigde haar van allerhande feiten, gaande van het illegale bezit van walkietalkies tot het aanzetten tot verstoring van de openbare orde, en het schenden van een wet op de staatsgeheimen. Afgelopen donderdag nog werd ze beschuldigd van corruptie. Ze zou een half miljoen dollar en een tiental kilo goud als smeergeld ontvangen hebben.

Een eerste proces moet op maandag 14 juni van start gaan in hoofdstad Naypyidaw, liet haar juridische team eerder al weten. In een tweede procedure, eveneens in Naypyidaw, staat Aung San Suu Kyi terecht vanaf dinsdag 15 juni. Ze staat er aan de zijde van oud-president Win Myint wegens “rebellie”.

“Showprocessen”

De twee procedures zouden tegen eind juli hun ontknoping kennen, zeggen de advacten. Zij zouden een halfuur met hun cliënte hebben kunnen overleggen.

Aung San Suu Kyi zou pas later berecht worden voor zwaardere feiten die haar ten laste gelegd worden, het schenden van een wet uit het koloniale tijdperk op staatsgeheimen. Dat proces zou in Rangoon plaatsvinden, de oude hoofdstad. Een datum voor dat proces ligt nog niet vast.

Waarnemers spreken van “showprocessen”. Volgens David Mathieson, een onafhankelijke analist, wil het militaire regime “met verzonnen bechuldigingen” een “democratisch verkozen leidster in diskrediet probeert te brengen”.

Aung San Suu Kyi stond al vijftien jaar onder huisarrest onder vroegere militaire regimes. In 2010 kwam ze vrij. Maar als ze nu schuldig bevonden wordt, zou ze weer uit het politieke leven verbannen kunnen worden en jarenlang in de cel verdwijnen.

Sinds de staatsgreep zit ze verplicht thuis. Volgens een van haar advocaten, Min Min Soe, “heeft ze geen toegang tot informatie, maar verkeert ze wel in goede gezondheid”. Sinds haar arrestatie kon ze haar advocaten maar twee keer ontmoeten.

Bijna dagelijks betogingen

Nog steeds zijn er bijna dagelijks betogingen in Myanmar tegen de militaire staatsgreep. Ook is de economie verlamd door de grootschalige stakingen. De confrontaties tussen leger en etnische rebellengroepen nemen in hevigheid toe. Met de staatsgreep kwam een einde aan een democratische tussenperiode van tien jaar.

De protestbeweging werd bloedig neergeslagen door de veiligheidsdiensten. Er zouden de voorbije maanden bijna 850 burgers zijn omgekomen bij de repressie, onder wie kinderen en vrouwen, zegt de Vereniging voor Hulp aan Politieke Gevangenen (AAPP). Ook zouden er meer dan 4.500 personen in de cel zitten. Ngo’s melden strandrechtelijke executies, folteringen en verkrachtingen van vrouwen.

Aung San Suu Kyi werd lange tijd gezien als een democratisch icoon, zoals Nelson Mandela, Gandhi of Martin Luther King. Maar de jongste jaren raakte haar imago bezoedeld, na het drama met de Rohingya-moslimminderheid. Zij moesten in 2017 met honderdduizenden naar het naburige Bangladesh, op de vlucht voor de wreedheden van het leger.