EK-regisseur verwerpt harde kritiek na in beeld brengen van drama Christian Eriksen: “Dit was geen voyeurisme

Het drama van Christian Eriksen tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland zorgde ook voor heel wat kritiek op sociale media. Het feit dat alles in beeld werd gebracht, zorgde voor veel onbegrip. EK-regisseur Jean-Jacques Amsellem reageerde bij L’Equipe op de heisa.

“Voor dit soort dingen bestaat geen handleiding”, aldus de Fransman. “Er was een vertraagde weergave van het moment waarbij we hem heel duidelijk zagen vallen. Ik dwong mijn teams echter onmiddellijk om niet op Eriksen te concentreren en hem niet meer te filmen. Met meer dan 30 camera’s in het stadion hadden we dat kunnen blijven doen, maar op geen enkel moment hebben we op de speler ingezoomd.”

Amsellam had tussendoor contact met de UEFA. “De instructies waren duidelijk: we kregen te horen dat we geen close-ups mochten maken en zeker de hartmassage niet mochten filmen, maar dat het geen probleem was om de emoties in het stadion te filmen. Dat kon niet door een breed shot te maken, dan zie je dat niet. We wilden weergeven wat het gevoel in het stadion was. We toonden het verdriet en de wanhoop van de spelers, de staf en de fans. We zagen ook een soort eenheid in dit moment van grote angst. Dat moesten we tonen. Ik zou dit dan ook geen voyeurisme willen noemen. Als iemand me had gezegd ‘blijf bij het brede schot’, dan zou ik dat hebben gedaan. Maar het belangrijkste is eerlijk gezegd dat hij in orde is.”

