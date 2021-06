Thomas Meunier scoort goal en geeft assist als invaller: “Het was niet moeilijk in te vallen”

Dat Romelu Lukaku zich in Rusland zou kronen tot uitblinker had je misschien nog kunnen voorspellen, dat Thomas Meunier een bijdrage had met een goal en assist was dat veel minder. “Er was niets beter voor mij dan te kunnen invallen voor 25.000 zingende fans”, blikt de Ardennees terug op de 3-0 in Sint-Petersburg.

Timothy Castagne is out, maar met Thomas Meunier is een nieuwe speler opgestaan. De rechterflankverdediger beleefde een moeizaam seizoen bij Dortmund maar vond een betere versie van zichzelf terug toen hij in de eerste helft mocht invallen voor Timothy Castagne. Hij werd de eerste speler in de geschiedenis van het EK die als invaller kon scoren in de eerste helft.

“Het was niet moeilijk om in te vallen”, zei Meunier. “We stonden 1-0 voor, we hadden overwicht, de hele sfeer en dynamiek maakte dat ik onmiddellijk in de wedstrijd zat. Wel triestig was de aanleiding van mijn invalbeurt. Timothy verdiende het om deze wedstrijd te starten. Toen hij na dat duel neerging, dacht ik dat hij ging opstaan. Maar de staf zei mee: nee, je moet invallen.”

Effect-Eriksen

Aan de rust ging Meunier horen hoe het met Castagne was. Beide verdedigers zijn afkomstig uit de provincie Luxemburg. Meunier uit Sainte-Ode, Castagne uit de Gaume. “De kinesist zei dat hij naar het ziekenhuis was. Eigenlijk was ik heel blij dat de scheidsrechter heel snel teken deed dat de botsing ernstig was. Misschien heeft het effect-Eriksen gespeeld. Het is belangrijk heel snel een dokter op het veld te vragen. De gezondheid van de spelers mag nooit aan de kant worden gezet.”

Het gevolg is wel dat Thomas Meunier nu zeker tot het einde van het toernooi de vaste keuze is op rechts.

“De trainer vertelde dat Timothy breuken heeft opgelopen en zal worden geopereerd. Zijn toernooi is voorbij. Het belangrijkste is dat we een ploeg zijn. Als je nummer één bent heb je een bank nodig om de job te doen.”

En die job deed Meunier. Eerst stond hij op de juiste plaats om mistasten van de Russische doelman af te straffen. Nadien was hij nog geregeld op de helft van de Russen terug te vinden. En in het slot zette hij Romelu Lukaku ook op weg naar de 3-0.

“In de eerste plaats ben ik een verdediger dus zou ik eigenlijk moeten blij zijn met de cleansheet”, zei Meunier. “Een goal en assist geven is niet mijn rol, maar als het gebeurt geeft dat plezier en vertrouwen.”

“Er was niets beter dan een stadion met 25.000 supporters om onze eerste EK-match te spelen”, zei Meunier, ook al waren het dan Russische fans. “We hoorden supporters die plezier maakten, die zongen, die riepen. We hoorden ook de Belgische supporters zingen. Die sfeer trok iedereen mee. Ik ben iemand die van het volks voetbal houdt. Het voetbal dat emoties creëert. Dat heb ik nodig om op mijn best te zijn als voetballer.”