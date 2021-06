Buitenlandse pers hemelt “wereldspits” Romelu Lukaku op: “Het is handig dat hij net nu in bloedvorm is”

Met een 3-0-overwinning tegen Rusland zijn de Rode Duivels uitstekend gestart aan het EK. En dat zagen ze ook in het buitenland.

The Mirror: “Topprestatie”

“Romelu Lukaku inspireerde België naar een dominante en onheilspellende overwinning op het EK. Met twee doelpunten die hij opdroeg aan zijn vriend en ploegmaat Christian Eriksen. De aanvallende toren overklaste een zwak Rusland, dat slechts een schim van zich was na een geweldig WK in eigen land drie jaar geleden. De prestatie van Lukaku zette de toon voor een Belgische topprestatie waarbij er getoond werd dat ze de topfavorieten zijn om de trofee in de lucht te steken. De ex-spits van Manchester United was duidelijke op missie om Eriksen te kunnen eren en zijn doelpunt kwam al snel op een avond, waarbij hij alweer zijn sublieme kwaliteiten als afwerker toonde. Lukuku heeft zich ontwikkeld tot de intelligente spits die Roberto Martinez wil. De Belgen hadden ruimer kunnen winnen, maar het was een geweldige prestatie van de nummer één van de wereld. Dominant. Ze zijn klaar om te knallen op dit EK.”

Daily Mail: “Kunnen alleen maar beter worden”

“Allen Romelu Lukaku weet wat er door zijn hoofd ging toen hij het nieuws hoorde van Christian Eriksen. Hetzelfde gold voor Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, die jarenlang samenspeelden met de Deense spelmaker. Stel je eens voor hoe die drie Belgen zich voelden op het moment dat ze zich aan het voorbereiden waren op hun eerste EK-wedstrijd. De Belgen zullen ongetwijfeld blij zijn dat die match tegen de Russen erop zat. En het was dan nog een makkelijke overwinning ook. De hoop is nu dat Kevin De Bruyne snel weer beschikbaar is en dat Eden Hazard voordeel haalt uit 20 extra minuten in zijn benen. Hoewel die laatste niet veel kon laten zien. De Rode Duivels kunnen vanaf nu alleen nog maar beter worden.”

Foto: AFP

The Guardian: “Wereldspits Lukaku”

“Romelu Lukaku zorgde voor een poëtisch moment. Hij wist perfect wat te doen na zijn doelpunt. ‘Ik hou van je, Christian’, riep hij in de camera. Er is dan ook niets meer confronterend voor een voetballer dan iemand zien vechten voor zijn leven op een veld. En voor een handvol Belgen kreeg de horror in Kopenhagen een persoonlijke dimensie. De overwinning tegen de Russen was bijzonder eenvoudig en gezien de omstandigheden zal België daarvoor dankbaar zijn. Rusland deed nauwelijks tegen en de Rode Duivels konden hun toernooi beginnen zonder in hoge versnelling te moeten gaan. Handig gezien hun reeks blessures en verouderde groep voor wanneer ze écht vol aan de bak moeten deze zomer.”

“En het was hét bewijs van de excellentie van Lukaku. Hij heeft nu 22 keer gescoord in zijn laatste 19 interlands en 40 keer voor club en land dit seizoen. Er bestaat geen twijfel meer dat bij discussies over de beste spitsen ter wereld, de naam van Romelu Lukaku genoemd moet worden. Het is handig voor de Belgen dat hij in topvorm is gezien de blessure van Kevin De Bruyne en het feit dat Eden Hazard waarschijnlijk een heel toernooi niet 100 procent zal zijn.”

L’Equipe: “Formidabel”

Zelfs zonder Kevin de Bruyne blijft België offensief formidabel. Tegen Rusland kwamen de efficiënte Rode Duivels snel op voorsprong en deden ze zonder angst hun intrede in het EK. Meteen na zijn eerste doelpunt haastte Romelu Lukaku zich om een ​​camera te zoeken zodat hij deze woorden kon roepen: ‘Christian, ik hou van je!’ Een boodschap dat duidelijk bedoeld was voor zijn Inter-teamgenoot Christian Eriksen. Een mooi gebaar tijdens een alweer beslissende avond voor de Belgische spits, die opnieuw een formidabele efficiëntie toonde in het ondersteunen van zijn ploeg. Romelu Lukaku staat nu al bovenaan de topschutterslijst.”

NOS: “Blessure Castagne enig smetje”

“In Sint-Petersburg heeft België zijn kandidatuur voor de Europese voetbaltitel kenbaar gemaakt. Met 3-0 klopten de Rode Duivels, de nummer 1 van de FIFA-wereldranglijst, thuisland Rusland. De spelers kwamen echter wel met de schrik in hun lijf het veld op. Want ook in Sint-Petersburg werd meegeleefd met wat er eerder op de avond in Kopenhagen, in die andere wedstrijd in groep B, was gebeurd met Christian Eriksen. Vier Belgen, onder wie de oud-Ajacieden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, zijn ooit clubgenoot van Eriksen geweest. Wellicht was dat de reden voor het weinig flitsende begin van het duel. Er was wel de blessure van Timothy Castagne. Maar dat zou het enige smetje blijken te zijn voor de Belgen op een avond waarop twee van de grootste namen in de selectie, de geblesseerde Kevin De Bruyne en de in vormcrisis verkerende Eden Hazard, niet eens werden gemist.”

Foto: Pool via REUTERS

De Telegraaf: “Lukaku is Belgiës troef”

“Lukaku is de grote troef van de Belgen dit toernooi. De superspits, die een belangrijke rol speelde bij de eerste landstitel van Inter in elf jaar, had maar tien minuten nodig om de ban te breken. Na geklungel achterin bij de Russen maakte Lukaku zijn eerste toernooigoal. Om zijn goal te vieren stormde de spits richting de dichtstbijzijnde camera om de boodschap ‘Chris, sterkte jongen, I love you’ de ether in te slingeren, een steunbetuiging aan zijn ploeggenoot Christian Eriksen.”

“Het was al de 61e interlandgoal van Lukaku in 94 interlands, duizelingwekkende cijfers. En het is alweer het vierde grote toernooi waarop de spits doel trof na het WK 2014, EURO 2016 en het WK 2018. Waar Lukaku op die laatste twee toernooien op schot was in de groepsfase (met respectievelijk twee en vier goals), daar lukte het hem toen niet om het verschil te maken in de knock-outfase. Gezien zijn huidige topvorm wordt in België verwacht dat Lukaku zijn team heel ver het toernooi in zal leiden, wellicht zelfs tot de zo felbegeerde eerste grote prijs.”

Marca: “Topscorer Lukaku”

“Terwijl er een paar spelers excellente prestaties op de mat legden, was het de avond van Romelu Lukaku. De Belg scoorde twee keer, op een klinische manier. Daarmee zit hij dit seizoen al aan 40 doelpunten. Hij heeft de basis gelegd om zich tot topscorer te kronen dit EK.”

