Deense teamarts doet relaas van EK-drama Christian Eriksen: “Plots was zijn polsslag weg”

Martin Boesen rende het veld op toen Christian Eriksen neerviel tijdens de EK-wedstrijd van Denemarken tegen Finland. Na afloop deed de Deense teamarts zijn relaas van de feiten.

De 29-jarige middenvelder stuikte zaterdag vlak voor de rust in elkaar. Eriksen werd minutenlang gereanimeerd op het veld, alvorens hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De wedstrijd werd een tijdlang stilgelegd, maar kon uiteindelijk toch worden afgewerkt toen bleek dat Eriksen in stabiele toestand verkeerde.

“We werden aangemaand het veld op te komen toen Christian neerviel”, aldus Boesen. “Ik zag het zelf niet, maar het was vrij duidelijk dat hij bewusteloos was. Toen ik bij hem aankwam, lag Christian op zijn zij. Hij ademde en voelde een polsslag, maar dat veranderde plots. Iedereen zag dat we hem een hartmassage moesten geven.”

“Gelukkig werd er snel, héél snel, gereageerd door het medische team en de rest van de staf. Met hun hulp konden we doen wat we moesten doen. Zo slaagden we erin om Christian terug te brengen.”

De bondscoach van de Deense ploeg, Kasper Hjulmand, had tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Finland, moeite om zijn tranen te bedwingen. “Het was een traumatische ervaring”, klonk het.

Denemarken schort training en media-activiteiten op

De Deense nationale ploeg heeft na de reanimatie van Christian Eriksen tijdens de EK-wedstrijd van zaterdag tegen Finland (0-1 nederlaag) de voor zondag geplande training opgeschort. Ook alle media-activiteiten gaan niet door. Dat heeft de Deense voetbalbond zondagochtend bekendgemaakt.

Volgens de Deense bond is de toestand van Eriksen stabiel, hij ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. De CEO van Inter Milaan, Giuseppe Marotta, verklaarde bij tv-zender Sky Sport dat Eriksen enkele uren na het voorval een bericht heeft gepost in een chatgroep van Inter. “Het gaat veel beter met hem. Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren”, aldus Marotta.

Na een lange onderbreking en het vernemen van de geruststellende berichten werd de wedstrijd voortgezet. De Deense federatie heeft de spelers van de nationale ploeg intussen psychologische hulp aangeboden. Donderdag spelen de Rode Duivels, die zaterdag met 3-0 wonnen van Rusland, in Kopenhagen tegen Denemarken.

